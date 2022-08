Jonah Hill diz que não vai mais promover seus filmes para priorizar saúde mental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonah Hill, 38, escreveu uma carta aberta, divulgada por diversos veículos de imprensa americanos, na qual informa que não irá mais participar da promoção de seus próximos projetos. O ator diz que, em vez disso, vai focar em cuidar de sua saúde mental.

Conhecido por filmes como "O Lobo de Wall Street" (2013) e "Não Olhe para Cima" (2021), disse que a ideia começou a tomar corpo recentemente, quando ele dirigiu o documentário "Stutz". O filme trata da relação dele com o terapeuta.

"O propósito desse filme era trazer a terapia e as ferramentas que eu aprendi na terapia para um público maior poder usar de forma privada por meio de uma produção de entretenimento", escreveu. "Nessa jornada de autodescobrimento, eu entendi que passei quase 20 anos tendo ataques de ansiedade, que foram agravados pela presença na mídia e em eventos públicos."

Ele se diz grato pelo fato de que o filme vá estrear em festivais em breve, mas afirma que não vai promover esse ou qualquer projeto de que vá participar no futuro. Um deles é o filme "You People", com previsão de estreia ainda neste ano pela Netflix, em que contracena com Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny.

A iniciativa, segundo o ator, é "um passo importante" para se proteger. "Eu me adoeci mais por fazer esses eventos, não estaria sendo honesto comigo mesmo ou com o filme", afirmou. Ele ainda admitiu que é um dos "poucos privilegiados" que podem tirar um tempo para cuidar da própria saúde mental.

"Não vou perder o meu emprego enquanto melhoro a minha ansiedade", comemorou. "Com essa carta e com 'Stutz', espero fazer com que as pessoas achem normal falar e agir com relação a esse tipo de coisa. Assim, elas podem caminhar para se sentir melhor e viver suas vidas com um entendimento mais claro de suas questões."

O ator ainda agradeceu aos colaboradores e fãs por entenderem e o apoiarem nesse momento.