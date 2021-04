Ariz e cantora Hilary Duff vai estrelar 'How I Met Your Father'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora norte-americana Hilary Duff, 33, vai estrelar uma nova série chamada "How I Met Your Father", baseada em 'How I Met Your Mother' (CBS). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21) pelo serviço de streaming dos EUA Hulu.

Sem data de estreia ainda definida, a série mostra Sophie (Hilary Duff) contando ao filho a história de como conheceu o pai dele. Ela conta para ele sobre seu grupo de amigos tentando descobrir quem são em 2021 e como é se apaixonar na era dos aplicativos e opções infinitas.

O projeto será comandado por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, dupla de This is Us e Com Amor, Victor. Carter Bays e Craig Thomas, criadores do programa original, serão os produtores executivos da nova série.

Em 2014, a atriz e diretora Greta Gerwig chegou a iniciar um projeto de série derivada chamada 'How I Met Your Dad', mas o piloto acabou não sendo aprovado pela rede de TV CBS.

Criada em 2005, 'How I Met Your Mother' acompanha um pai chamado Ted (Josh Radnor) recontando sua juventude, aventuras com amigos e desventuras amorosas em busca da companheira perfeita. O seriado teve 208 episódios ao longo de nove temporadas e foi encerrado em 2014.