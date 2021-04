'Imunizada', diz Alcione após receber segunda dose da vacina contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Alcione, 73, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid, em um posto do sistema drive thru, no Rio de Janeiro, nesta quarta (21). Ela compartilhou um vídeo do momento em que foi imunizada no Instagram com sua música "Aprendi a encarar a vida".

"Imunizada! Acabo de tomar a segunda dose da vacina, que é a única forma de estarmos livres do coronavírus! E repetir isso, nunca é demais: Viva o SUS!", escreveu a cantora na postagem. Ela havia tomado a primeira dose do imunizante no dia 24 de março.

No dia 20 de abril, a atriz e diretora de Cininha de Paula e o humorista Hélio de La Peña, ambos com 61 anos, foram vacinados contra Covid, no Planetário da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Eles compartilharam o momento da imunização nas redes sociais e defenderam a vacina.

Cininha, que estava acompanhada da filha, a atriz Maria Maya, tomou a segunda dose da vacina. Após ser imunizada, ela posou para fotos com a filha segurando a carteirinha e o vidro do imunizante.

"Viva o SUS [Sistema Único de Saúde]. Viva a ciência. Segunda dose [da vacina] ok", publicou Cininha ao lado de duas fotos no stories do Instagram.

O humorista Hélio de La Peña compartilhou no Instagram desde a chegada ao posto de vacinação até o recebimento da primeira dose. "Vou tomar a minha primeira dose [da vacina] e começar a ficar livre desse inferno. O Planetário parece que está vazio, vamos lá", disse enquanto entrava no posto.

Peña foi abordado por um agente de saúde que brincou com ele perguntando se tinha certeza que hoje era o dia certo de ser vacinado. O humorista respondeu: "Tenho certeza, 59 não é não?". O segurança disse que ele parecia ter menos idade.

"Inclusive é um ano muito interessante para hoje. Cinquenta e nove é o quê? Jacaré, é comigo mesmo", disse rindo. Em seguida, ele falou para uma das atendentes que era um momento histórico e perguntou se todos estavam chegando animados. Ela respondeu que sim. "Está vazio né? Velho gosta de acordar cedo", disse o humorista fazendo gargalharem.

Após ser vacinado, Peña posou para fotos segurando a carteira de vacinação. Do lado de fora do posto, ele mostrou a carteira novamente e falou que já tem a data marcada para receber a segunda dose do imunizante. "É muito importante tomar as duas doses, uma dose só não resolve. Saúde, vacina", enfatizou.