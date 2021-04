Após mais de um ano sem espetáculos, Cirque du Soleil agenda retorno ao palco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de um ano sem espetáculos, o Cirque du Soleil anuncia a retomada de quatro apresentações nos próximos meses.

Duas delas, O e Mystère, estão programadas para o início de julho e o fim de junho, respectivamente, em Las Vegas. Segundo a empresa, o espetáculo Kooza retorna em novembro deste ano na cidade de Punta Cana, na República Dominana, e Luzia será exibido em Londres em janeiro de 2022.

No fim do ano passado, um novo acordo de compra com credores retirou o grupo canadense de um processo de recuperação judicial. O pedido havia sido apresentado em junho pela companhia após o cancelamento dos shows e as demissões de artistas na pandemia. ​​

“Quase 400 dias se passaram, e estávamos aguardando ansiosamente nosso retorno aos palcos. Estou orgulhoso da resiliência de nossos artistas e funcionários que perseveraram nos momentos mais desafiadores com palcos escuros ao redor do mundo por tanto tempo”, disse Daniel Lamarre, presidente do Cirque du Soleil, em comunicado.