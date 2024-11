Antony Mackie, David Harbour, atores e diretor da Marvel animam público da D23; confira novidades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney trouxe diversos atores que estarão em seus próximos lançamentos no segundo dia de D23, evento que acontece de 8 a 10 de novembro em São Paulo. O destaque do segundo dia foi para os rostos do universo Marvel, Lucasfilm e 20th Century.

O público vibrou e gritou com os atores Diego Luna, Rami Malek, Charlie Cox, Vicent D'Onofrio, Anthony Mackie, Danny Ramirez e David Harbour e com o chefe da Marvel Kevin Feige.

LUCASFILM

'ANDOR'

O painel divulgou a segunda temporada de "Andor", série com Diego Luna disponível no Disney +. A segunda parte irá acompanhar Cassian ao longo de 4 anos, tempo em que ele se transforma em um herói rebelde.

Foi exibido um teaser exclusivo e a data de estreia: 22 de abril de 2025.

'SKELETON CRUE'

O D23 também exibiu imagens da próxima série do universo "Star Wars", que estreia em 3 de dezembro no Disney +. Aliens, piratas, criaturas e crianças humanas lutam entre si na superprodução.

'THE MANDALARIAN E GROGU'

Para a felicidade dos fãs de "The Mandalorian" e do Baby Yoda, o filme "The Mandalorian e Grogu" chega em maio de 2026. No teaser exibido, o personagem querido aparece lutando contra enormes máquinas.

20TH CENTURY STUDIOS

'OPERAÇÃO VINGANÇA'

Remy Malek subiu no palco da D23 para divulgar seu próximo filme, "Operação Vingança" (The Amateur), que estreia em 10 de abril de 2025 nos cinemas. No thriller, um criptógrafo da CIA tem sua esposa morta, vítima de um ataque terrorista em Londres, e decide treinar para ir atrás dos assassinos por conta própria.

"Eu queria fazer um filme sofisticado elegante, como eu assistia quando criança, e levá-lo a um próximo nível", disse Malek. "Eu gravitei por alguns personagens, como Fredy Mercury, um herói inesperado, e agora tenho um novo, Charlie", completou.

O ator prometeu "momentos explosivos" do personagem e disse que ele "tem um elemento que te leva para um outro lugar e te insere na experiência".

'AVATAR 3: FOGO E CINZAS'

O painel continuou com "Avatar: Fogo e Cinzas", superprodução que está em produção na Nova Zelândia e deve chegar aos cinemas em dezembro de 2025. No novo filme, os povos do fogo e das cinzas estarão em confronto, colocando em risco a natureza.

O criador James Cameron (de "Titanic") contou que a produção usa uma câmera virtual que mostra como ficará a performance dos atores quando eles forem transformados nos avatares, através da tecnologia.

Cameron disse que passou um tempo no Brasil e que sua relação principal com o país "é de respeito aos indígenas e à natureza". Ele diz que talvez assim, com filmes sobre a fauna e a flora, talvez possamos aprender a respeitá-los.

MARVEL

Evidentemente a parte mais esperada pelo público, os estúdios Marvel trouxeram Kevin Feige, chefe produtor, que recebeu mais aplausos e gritos do que qualquer outro convidado, e Brad Winderbaum, também produtor.

"HOMEM ARANHA: SEU AMIGO DA VIZINHANÇA"

Inspirado nos primeiros quadrinhos da saga, a série animada "Homem Aranha: seu amigo da vizinhança", traz novamente um Peter Parker adolescente lutando contra os inimigos da cidade. A produção chega em janeiro de 2025 ao Disney + e teve um trailer exibido na D23.

'WHAT IF...' - TERCEIRA TEMPORADA

No trailer inédito da terceira temporada de "What If..", uma personagem em específico fez o público vibrar. A Tempestade foi confirmada na próxima fase da série.

'DEMOLIDOR: RENASCIDO'

Vicent D'Onofrio e Charlie Cox promoveram o filme "Demolidor: Renascido". Charlie retorna ao papel da série da Netflix, que viveu de 2015 a 2018 e diz: "Eu ganhei alguns quilos desde então, então tivemos de trabalhar nisso". "O novo traje é bem legal", disse o ator.

Vincent disse que seu personagem está ficando "mais complicado, mais perigoso e tem uma coisa no traseiro para lidar". Um trailer do filme foi exibido e estreia ficou para março de 2025.

'QUARTETO FANTÁSTICO 4: PRIMEIROS PASSOS'

O painel exibiu as primeiras imagens da sequência do sucesso da Marvel, que, dessa vez, voltará no tempo.

"Não vamos só trazer um elenco fantástico de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach", prometeu Feige. O filme vai se passar em um novo universo, e um teaser totalmente vintage foi exibido na D23.

'THUNDERBOLTS*'

David Harbour também foi bastante aplaudido na divulgação de "Thunderbolts*", os anti-heróis mais odiados (ou amados) da Marvel. "Vamos mostrar o que eles são, o que não são, do que são feitos", disse o ator no palco da D23.

O painel exibiu um teaser exclusivo e deixou o público ansioso pela estreia, em maio de 2025.

'CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO'

Danny Ramirez chegou no palco da D23 conquistando o público com um "Que Xou da Xuxa é esse?". Ele disse que treinou muito e que teve uma ajudinha: "meu padastro é brasileiro".

Antony Macky, o Captão América, contou estar ansioso para a estreia do longa, que vem esperando desde o início de sua carreira. "Eu estou nesse negócio por 24 anos, um longo tempo. Logo que eu comecei, eu falei para minha agente: eu quero fazer um super herói e quero fazer um faroeste. Agora vou fazer um faroeste", brincou.

O filme teve trailer exibido e tem data de estreia prevista para 2026.