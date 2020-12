Andressa Urach apresenta noivo após fazer mistério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fazer mistério, Andressa Urach publicou nas redes sociais a primeira foto ao lado do noivo, Thiago Lopes. E ainda escreveu "Para sempre, meu Thiago", na legenda da foto.

A imagem do casal foi publicada em seu Instagram neste domingo (6). Thiago correspondeu a paixão nos comentários: "Para sempre, minha Andressa!"

Agora, até a imagem do perfil de Andressa mostra um retrato dos dois juntos.

Recentemente, também no Instagram, a modelo contou como conheceu o rapaz:

"Eu e meu amor fomos apresentados por uma amiga em comum e nossa amizade e tao linda, pois somos muito parecidos em gostos e habitos. Ambos estavamos afastados da presenca de Deus e nos ultimos meses decidimos ler a Biblia juntos todas as noites por chamada de video no celular. Na semana passada, ele me convidou para irmos na igreja que a familia dele frequenta e eu amei a ideia. Eu moro atualmente no Rio Grande do Sul e em janeiro eu ia embora para Sao Paulo, pois o @cacauoliver ja tinha fechado um trabalho como apresentadora de TV la. Meu amor nao queria ficar longe de mim, pediu para eu não ir embora e entao ele me pediu em namoro e na hora aceitei. Apesar do pouco tempo de relacionamento, ja pensamos em casamento", compartilhou.