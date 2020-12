2 - Filme de 'Tom & Jerry' e sequência de 'Space Jam' estreiam em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O painel da Warner na CCXP Worlds deste domingo (6) à tarde foi dedicado às animações da casa. Novidades a respeito de algumas das maiores produções atuais do estúdio, como "Tom e Jerry - O Filme" e "Space Jam: Um Novo Legado", além de "Rick and Morty", foram reveladas na transmissão.

Um dos longas mais aguardados em produção, "Tom e Jerry: O Filme" inaugurou o painel, e abriu com a dupla causando para cima dos apresentadores Marcos Mion e Valentina Pulgarín. O show de efeitos precedeu a exibição do trailer dublado do filme, previsto para chegar às telas em 5 de março.

A sequência de "Space Jam: Um Novo Legado" foi confirmada para julho de 2021. Durante o painel, foi revelada uma nova imagem oficial da produção, do personagem Pernalonga.

A série animada "Rick and Morty" destacou-se na programação. O elenco se reuniu para comentar e relembrar a 4ª temporada, enquanto acompanhava alguns trechos da série dublados em diferentes idiomas.

Dan Harmon contou estar trabalhando na 7ª temporada, e o produtor Scott Marder disse que a 5ª será um "cânone épico". Eles falaram sobre a produção durante o painel Adult Swim Festival.

Surpreende que a 7ª Temporada de "Rick and Morty" esteja confirmada e em produção, enquanto a 5ª ainda nem estreou, mas Harmon não soube explicar muito bem a razão.

As quatro temporadas de Rick and Morty podem ser vistas na Netflix.

A CCXP Worlds: A Journey of Hope, primeira edição 100% digital do maior evento de cultura pop do Brasil, pode ser acessada com ingressos gratuitos e pacotes especiais, que dão direito a atrações e brindes exclusivos. O evento começou sexta (4) e termina neste domingo. As entradas estão disponíveis na plataforma ccxp.com.br.