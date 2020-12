Faustão se desculpa por mais três baixas na Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dança dos Famosos 2020 vem sofrendo altos e baixos por conta da pandemia de Covid-19. Neste domingo (6), o quadro do Domingão do Faustão (Globo) sofreu mais três baixas em seu elenco: Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Bruno Belutti.

Antes de mais uma apresentação, Fausto Silva pediu desculpas ao público pelas adaptações e deu informações sobre o futuro da competição. Após Juliano Laham se ausentar da disputa por causa de um tumor benigno chamado feocromocitoma - ele já fez a cirurgia e se recupera bem -, Felipe Titto e Zé Roberto também deixaram a atração. O ator testou positivo para a Covid-19 e o ex-jogador de futebol está com lombalgia.

O apresentador noticiou que apenas Luiza Possi, Guta Stresser e Danielle Winits se apresentariam no Grupo 1 no ritmo samba. Na próxima semana, será a vez do Grupo 2 exibir suas coreografias no palco.

"Galera, uma explicação logo na abertura. Esse ano, Beto Silva, diretor geral do Dança, teve problemas, como toda a equipe, por causa da pandemia da Covid-19. Nós já tivemos a saída do Juliano Laham, do Marcelo Serrado, agora, Lucy Ramos, Bruno Belutti cada um com um problema que tem o professor ou algum parente da família", iniciou Fausto Silva.

"Domingo que vem, talvez, esses três estejam aqui: Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Bruno Belutti. É uma dança que começou com 12 concorrentes, Felipe Titto também saiu, nós temos que contornar. A gente pede desculpas ao público telespectador, mas essa pandemia está atrapalhando a vida de muita gente, até sua alegria aqui no Dança. Hoje, já temos três duplas, mais cinco domingo que vem. As três melhores duplas vão para a final, dia 20 de dezembro", concluiu Faustão.