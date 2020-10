Ally Brooke, do grupo Fifth Harmony, afirma que se orgulha de ser virgem aos 27 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ally Brooke, 27, do grupo Fifth Harmony, afirmou em entrevista ao site TMZ que se orgulha da decisão de se manter virgem até o casamento. Ela, no entanto, confessa que luta contra seus impulsos e manda mensagem aos seus fãs que também optaram pela abstinência: "Vocês não estão sozinhos".

A artista já tinha falado sobre sua decisão no livro de memórias "Finding Your Harmony", onde ela afirma que seu foco é esperar o casamento e um parceiro que ela sente que lhe dará satisfação e felicidade. Segundo ela, porém, algumas tentações aparecem, já que ela é uma estrela do pop na estrada.

Ally Brooke afirma ainda que não tem problemas em usar roupa sexy e sensualizar nos vídeo da banda. "Tem um limite até onde me sinto confortável", afirma ela, que se diz orgulhosa, não apenas em manter seu propósito apesar das tentações, mas também em compartilhar isso com seus fãs.

Àqueles que seguem o mesmo objetivo que ela, a cantora afirma que eles não estão sozinhos: "Tem pessoas que sentem que estão sozinhas nesse barco, mas tem muita gente com vocês, com os mesmos desafios e dúvidas. Eu estou aqui pra dizer 'fiquem firme'", afirma ela.