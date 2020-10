Totó, cachorro de 'O Mágico de Oz', ganhará musical de animação produzido pela Warner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos mais famosos cachorrinhos do cinema, Totó, de "O Mágico de Oz", vai ganhar um musical de animação, que já está sendo produzido pela Warner. O filme será baseado no livro infantil "Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz", de Michael Morpurgo.

De acordo com o site americano Deadline, o roteiro ficou por conta de John August, conhecido por sua participação no live-action de "Alladin" (2019), em "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005) e "Peixe Grande" (2003). Já a direção será de Alex Timbers, um veterano diretor da Broadway.

Apesar de a confirmação da nova animação, ainda não já previsão de quando ela será lançada. No início deste ano, o grupo de animação da Warner lançou "Scoob!", que acabou saindo direto no serviço on-demand devido à pandemia do coronavírus.