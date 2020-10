Cinemas voltam com mais força, e Cinemark tem 19 unidades abertas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o sinal verde para voltarem a funcionar desde o dia 10 de outubro, as salas de cinema de São Paulo esperaram alguns dias para reabrir suas portas ao público.

Na primeira semana de retomada, a programação ainda foi tímida e priorizou sucessos de bilheteria, com poucos cinemas reabertos. Mas, a partir desta quinta-feira (15), os complexos voltam com mais força e passam a oferecer um cardápio mais diversificado, com produções recentes e inéditas nas salas brasileiras.

As opções incluem títulos que passam pelo terror "As Faces do Demônio", pelo longa de ação "Armas em Jogo", com Daniel Radcliffe, e pelo drama "40 Dias - O Milagre da Vida", sobre a americana Abby Johnson, diretora de uma clínica de planejamento familiar que defendia o direito de as mulheres de decidirem sobre o próprio corpo, mas depois mudou de ideia.

Se for aproveitar alguma sessão, não se esqueça: use sempre máscara e siga os protocolos de segurança.