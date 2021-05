Vice-governador fala sobre convocação de Wilson Lima à CPI e invasão à gabinete

Manaus/AM - Após o anúncio da convocação do governador Wilson Lima para depor na CPI da Covid, o vice Carlos Almeida se manifestou e disse que a Comissão terá a oportunidade de descortinar todo o passo a passo ilícito do governador que levou ao colapso histórico na Saúde do Amazonas.

Almeida falou ainda sobre a recente invasão ao seu gabinete e sobre as retaliações que vem sofrendo desde que se filiou ao PSDB, partido liderado por Arthur Virgílio Neto. Confira:

"A convocação do governador do Amazonas, Wilson Lima, na CPI da Covid, será uma excelente oportunidade para tornar ainda mais evidentes as ações do próprio governador que resultaram no verdadeiro desastre que atingiu o Estado. Uma catástrofe persistente provocada pela má gestão e pela falta de compromisso pessoal do chefe do Executivo com a população.

Nos últimos dias fui vítima de atos de intimidação, como a violação do meu gabinete e a exoneração de minha equipe, inclusive seguranças, mas reitero que não serei calado ou impedido de seguir firme no combate à corrupção e aos quadrilheiros que, segundo a Justiça, tomaram de assalto o Amazonas. Os gestos realizados pelo governador apenas demonstram seu total desespero diante da queda iminente, e comprovam que os anseios da população não são uma prioridade no momento.

Ainda assim, comunico que todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas ante à violação de minhas garantias constitucionais. Urge um pedido de medida cautelar para que o governador, apontado pela Polícia Federal como líder de organização criminosa, pare de praticar atos que podem e devem ser enquadrados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nenhum governante, mesmo que fraco e rendido, tem autoridade para rasgar o texto da Constituição e sobrepor interesses pessoais em detrimento da vontade popular. O mandato outorgado por meus eleitores exige responsabilidade e compromisso total. Não descansarei enquanto não ocorrer o afastamento daqueles que destroem e tratam com indiferença o próprio povo. Pelo bem e para o bem de todos os amazonenses".