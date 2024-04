Ministério Público abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,1 mil; confira

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (29), para estágio de nível superior. O processo seletivo oferece vagas para os cursos de jornalismo, serviço social, arquivologia, designer gráfico e estatística com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.173,56.

Além da bolsa, há ainda auxílio-transporte de R$ 198, seguro contra acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio exclusivamente pela internet no site do MPAM. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone: (92) 3655-0753.