Vereador Telo Pinto tem pernas quase esmagadas por alegoria do Garantido

Manaus/AM - O vereador e ex-presidente do Garantido, Telo Pinto, teve as pernas quase esmagadas por alegoria do 'Boi do Povão', nesta sexta-feira (30), após a primeira noite de apresentações no 56º Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

"Tive um acidente na retirada da celebração, minhas duas pernas foram apertadas por dois módulos pesados que quase são esmagadas, por muito pouco não quebraram. Fiquei sem andar, estou tomando medicação e fazendo fisioterapia. Estou bem. Vamos em frente”, disse ele.

Telo Pinto é vereador em Parintins pelo PSDB e foi presidente do Garantido em por dois mandatos, sendo o primeiro de 2009 a 2011, e, consecutivamente, de 2012 a 2014.