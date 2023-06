Valcinéia Maciel lidera disputa pela Prefeitura de Manacapuru, aponta pesquisa

O resultado da pesquisa espontânea, quando se pergunta ao eleitor em quem ele vai votar sem apontar os nomes dos candidatos, Franz Melendez lidera, com 6,8% das intenções de votos, seguido de Valcinéia, com 2,6%.

De acordo com resultado da pesquisa estimulada, Valcinéia Maciel possui 34,1% das intenções de voto, com 14 pontos de vantagem para o segundo colocado. A segunda posição é ocupada por Franz Meléndez, secretário de comunicação de Manacapuru, que alcançou 20%. Na terceira posição surge José Maria Bastos, com 11,4%.

