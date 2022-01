Ufam suspende atividades presenciais após surto de Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) suspendeu por 30 dias as atividades presenciais após o surto de Covid-19 no estado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (14) no site da instituição. Em nota, a Ufam informou que as atividades administrativas serão realizadas de modo presencial e restrito, "no prazo especificado, dentro de cada especialidade, devendo-se utilizar o sistema de escala rotativa, que possa garantir o atendimento básico em cada setor, complementadas pelo trabalho em home office". Os interessados podem conferir a portaria na íntegra no site da Ufam https://ufam.edu.br/noticias-destaque/3304-ufam-suspende-atividades-presenciais-por-30-dias.html

