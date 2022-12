Ufam diz que bloqueio de verbas do MEC afeta pagamento de água e luz

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), publicou nota na noite desta quarta-feira (7), sobre os cortes de mais de R$ 627 milhões anunciados pelo Governo Federal na área de educação. A Ufam teve o corte de R$ 6,2 milhões.

Na nota divulgada pela universidade, consta que o corte de verba afeta o pagamento de água, energia, telefonia e contratos. Leia a nota na íntegra:

“O bloqueio orçamentário imposto pelo Governo Federal no último dia 1º de dezembro, impede que a Universidade consiga arcar com o pagamento de contas de água, luz, telefonia e contratos de serviços de trabalhadores terceirizados, além de bolsas de ensino, pesquisa e extensão para os estudantes e diárias para atividades acadêmicas. Seu impacto é ainda mais complexo para as contas da Universidade se comparados aos cortes anteriores, pois além do bloqueio de recursos a serem empenhados, foram suspensos todos os repasses de recursos financeiros comprometidos com serviços e compras já executados e aptos para pagamento em dezembro de 2022. A Ufam foi afetada por um déficit de cerca de R$ 6.221.630,00 milhões e somado ao corte efetuado em junho, esse comprometimento perfaz uma redução de R$ 13.582.419,02 no orçamento deste ano que, sendo mantida, impactará drasticamente o orçamento de 2023, o qual já está previsto para ser 20% inferior ao de 2022. Neste momento, a Ufam empreende todos os esforços junto ao Ministério da Educação (MEC), com vistas a minimizar os impactos e propor soluções para recomposição do orçamento e liberação dos recursos financeiros.”

Os cortes, segundo o governo federal, são para se adequar ao limite do teto de gastos. O bloqueio das verbas impactam também serviços vinculados as universidade, como hospitais universitários do país. Mais de 200 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ainda não receberam o pagamento deste mês.