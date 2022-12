Dez novos cargos de procurador da República serão criados na Amazônia; 2 em Manaus

Além da da lotação de dez membros na Amazônia, a portaria extinguiu 15 ofícios previstos pela Lei 13.024/2014, nas seguintes lotações: Cruzeiro do Sul (AC); Manaus (AM); Colatina (ES); Poços de Caldas (MG); Jaboatão (PE); Cascavel (PR); Guarapuava (PR); Rio de Janeiro (RJ); Porto Velho (RO); Rio Grande (RS); Santa Maria (RS); Bauru (SP); Limeira (SP); Gurupi (TO); e Crateús (CE).

De acordo com o Ministério Público Federal, a medida tem sido uma das prioridades da gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras, que tem o compromisso de atuação integrada e articulada para ampliar os serviços prestados pelo MPF à Região Amazônica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.