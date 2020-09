Trecho de avenida é interditada após acidente com morte de idoso em Manaus

Manaus/AM - Parte da avenida Rodrigo Otávio está interditada temporariamente nesta terça-feira (8), por conta de um acidente gravíssimo que resultou na morte de um idoso de 62 anos nas proximidades da rotatória da Suframa, na Zona Sul.

O trânsito está sendo desviado para ruas e avenida alternativas apontadas pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que prestam apoio no local enquanto os peritos criminais encerram os trabalhos no local da tragédia.

A avenida Manaus Dois Mil e rua Avelino Pati são alguns dos caminhos utilizados. O IMMU orienta que quem puder, evite pegar a avenida Rodrigo Otávio que têm congestionamento até a frente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).