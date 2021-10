TJAM divulga edital com vaga para advogado como membro substituto do TRE

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o edital com vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na Classe dos Advogados. O documento está disponível no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (05), na página 6 do Caderno Administrativo.

A vaga refere-se ao biênio 2021-2023, em decorrência da renúncia do desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques, que assumiu a vaga de juiz titular da Classe dos Advogados do TRE/AM em 09/09/2021.

Os candidatos interessados e aptos a concorrerem têm o prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para apresentar requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

Junto com o requerimento devem ser anexados os seguintes documentos: certidões da Justiça Estadual e Federal; certidão emitida pela Ordem dos Advogados (OAB); comprovação do exercício da advocacia pelo prazo mínimo de dez anos; comprovação de quitação das obrigações com a Justiça Eleitoral; e Curriculum Vitae.

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=3184&cdCaderno=1&nuSeqpagina=6