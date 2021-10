Confira ranking dos 50 pesquisadores da Ufam mais citados em publicações

O desempenho dos pesquisadores colocou a Ufam como um dos destaques dos rankings da América Latina e dos países membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Manaus/AM - Outro ranking feito pela AD Scientific Index classifica os cientistas por instituição com base no número de citações de suas publicações nos últimos cinco anos. Conheça os 50 pesquisadores da Ufam mais citados pela comunidade científica.

