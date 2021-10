Atletas do Amazonas se preparam para disputar os JUBs em Brasília

Manaus/AM - Com 46 atletas de sete modalidades, a Associação Atlética da Universidade Nilton Lins embarca no próximo final de semana para Brasília (DF), onde disputará entre os dias 10 a 18 de outubro, a edição 2021 dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

A delegação, a maior entre as instituições de ensino do Amazonas, irá disputar as medalhas nas categorias voleibol feminino e masculino, handebol masculino, natação feminina e masculina, luta olímpica feminina e masculina.

De acordo com a reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão, cerca de 95% dos atletas recebem bolsas de estudo em cursos de graduação na instituição para auxiliar na formação profissional e também ajuda de custo para passagens aéreas e uniformes.

“Muito mais do que os resultados, a Universidade se orgulha do seu compromisso social de oferecer a oportunidade para tantos jovens se dedicarem a atividade que escolheram na formação profissional com incentivo ao esporte como fonte de saúde e melhoria de qualidade de vida”, acrescentou a reitora.

Participando dos Jogos Universitários Brasileiros desde 2002, a Associação Atlética da Universidade Nilton Lins já revelou grandes nomes do esporte brasileiro como o lutador Helton Henrique, que integrou a seleção brasileira de luta olímpica e o velocista Sandro Viana, que entre outras conquistas, integrou a equipe brasileira de revezamento 4x100 nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 que conquistou a medalha de bronze.

Como preparação antes do embarque para o torneio nacional, a equipe de handebol masculina conquistou o vice-campeonato amazonense da modalidade na noite do último sábado (2), em partida disputada no ginásio do Rio Negro Clube e a equipe feminina de voleibol ficou em 3º lugar na Copa Presidente Juarez Goes (I Etapa do Campeonato Amazonense), na noite de domingo (3).