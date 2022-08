Suspeitos de ocultar corpos de Bruno e Dom são presos pela PF

“A PF identificou fortes indícios de que Colômbia seria líder e financiador de uma associação criminosa armada dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari, responsável por comercializar grande quantidade de pescado que era exportado para países vizinhos”, afirmou a Polícia Federal.

Segundo a PF, ‘Colômbia’ que também está preso suspeito de envolvimento nas mortes do jornalista e do indigenista foi identificado como Ruben Dario da Silva Villar. Até então, o colombiano não havia tido a identidade confirmada por andar com vários documentos falsos.

A Polícia Federal prendeu cinco pessoas neste sábado (6) durante uma operação contra pesca ilegal no Vale do Javari, todos são familiares de Amarildo Oliveira, suspeito de matar Dom Philips e Bruno Pereira.

