Filho de Amarildo, suspeito de matar Dom e Bruno, é preso pela PF no Amazonas

Ao todo, sete mandados de prisão foram cumpridos. Segundo a PF, a ação é voltada ao combate da pesca ilegal em áreas indígenas do Vale do Javari. Entre eles os mandados, dois são contra "Colômbia" e Amarildo, que passam a responder pelo crime de pesca ilegal.

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) prendeu Amarílio de Freitas Olivera, conhecido como "Dedei", durante uma operação de combate a pesca ilegal neste sábado (6). O homem é filho de Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", que é apontado como um dos assassinos do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas.

