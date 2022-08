Jovem é atropelada e morre após ser abandonada em rodovia no Amazonas

Manaus/AM - Natália Silva de Souza, 27, foi atropelada e morreu após ser abandonada no local do acidente na BR-319 (Rodovia Manaus-Porto Velho), neste sábado (6), nas proximidades do Careiro Castanho, no Amazonas.

De acordo com informações da família da mulher, moradores avisaram que Natália havia sido atropelada e estava caída na rodovia. Quando os parentes chegaram no local, a vítima já estava sem vida e o causador do acidente havia fugido sem prestar socorro.

Um dos moradores que ajudou a trazer o corpo da mulher até o porto do Ceasa, em Manaus, informou que a vítima foi atropelada e arrastada. Natália morava em uma comunidade próxima ao local do acidente. Ela deixou uma filha de 7 anos.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).