Socioeducandas participam de atividades do 'Outubro Rosa' no Amazonas

Manaus/AM - Adolescentes do Centro Socioeducativo de Internação Feminina participaram de atividades em alusão à campanha “Outubro Rosa” nesta quarta-feira (21). O espaço, coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), recebeu palestras sobre câncer de mama e de colo de útero, além de cursos de estética para as jovens, familiares das socioeducandas e funcionárias da unidade.

A palestra teve como tema a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer, ministrada pelo Centro Universitário Nilton Lins. Além disso, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), a unidade promoveu cursos de estética voltados a tranças e penteados, cortes de cabelo, manicure, design de sobrancelha, cuidados com a pele e extensão de cílios. As jovens também tiveram um almoço no final da atividade.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, as parcerias com outros órgãos e empresas da iniciativa privada são essenciais para garantir a ressocialização de jovens do sistema socioeducativo, visto que muitos buscam no empreendedorismo uma forma de mudar a própria realidade.

A secretária executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sejusc, Edmara Castro, destacou que um dos pilares do sistema socioeducativo é a profissionalização. Ela afirma que a capacitação, principalmente no mercado de beleza, um dos que mais crescem no mundo, é uma forma de agregar conhecimento para as socioeducandas no mercado de trabalho.

“Essa parceria com o Cetam não acontece somente aqui, na unidade feminina, mas nas demais unidades. É muito importante nós trazermos oportunidade para esses adolescentes aprenderem uma profissão e também para a comunidade que fica próximo das unidades socioeducativas, então, estamos trazendo oportunidades para as adolescentes e para a comunidade”.

Atualmente, a Sejusc coordena cinco centros socioeducativos: Centros Socioeducativos Senador Raimundo Parente, Dagmar Feitosa, Semiliberdade Masculino, Centro de Internação Feminina e Unidade de Internação Provisória Masculina e Feminina.