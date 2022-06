Sine Amazonas divulga 131 vagas de emprego para esta quarta; confira

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulgou 131 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (29). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site do Emprega Brasil para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.

07 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGN

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter curso na área de atendimento ao cliente, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ANALISTA DE PROCESSOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia ou Correlacionadas;

Com experiência na área.

OBS: Ter pós-graduação em Gestão de Projetos, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso Técnico ou Profissionalizante Eletrônica, Elétrica ou Mecatrônica, desejável conhecimento e vivência em CLP, ter NR-10 e NR-35, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável amplo conhecimento no sistema SAP, ter curso de Informática Básica, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em montagem e desmontagem de pneus de autos, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: VENDEDOR(A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área ou primeiro emprego.

OBS: Desejável experiência geral com vendas e prospecção de clientes, tenha interesse em atuar com vendas de serviço de telecomunicações (TV, internet e telefone fixo) de forma externa ou porta a porta (PAP), ser comunicativo, dinâmico e com vontade de vender, ter disponibilidade para trabalhar em escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE TRAJES MASCULINOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR DE AUTO SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de bebidas, ter CNH categoria “A” e veículo próprio, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA COMERCIAL

Escolaridade: Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou área afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em logística, licitações e contratos, ter conhecimento nos sistemas eletrônicos de licitações (Comprasnet, E-Compras Petronect Ariba, E-Certame Licitações-e, Mercado Eletrônico), atualizações de cadastros nos sistemas de pregão, noções de custos, formação de preços, em Excel e fazer propostas comerciais, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas na área comercial, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: SOLDADOR MIG/ELETRODO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em construção naval, soldagem MIG e ELETRODO, ter curso de soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ORÇAMENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de construção civil, ter a documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de atendimento, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GERENTE DE SALÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em Cozinha, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOMMELIER

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de formação de Sommeliers, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, Excel Avançado e Gestão de Pessoas, CNH categoria “B” e veículo próprio, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AVALIADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica e Aquaviário, desejável conhecimento sólido em navegação, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONTRA MESTRE FLUVIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica e Aquaviário, desejável conhecimento sólido em navegação, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Operador de Empilhadeira e NR-12, ter CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em máquinas: moto podas, motosserras, roçadeira, soprador e afins, ter curso de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Publicidade e Propaganda ou Designer a partir do 4º período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MANICURE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso profissionalizante completo de manicure, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CABELEIREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em corte, escova, mechas e luzes, ter curso de cabeleireiro profissional, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em mecânica de motores a diesel, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de corte e costura, ter a documentação completa e o currículo atualizado.

VAGAS PARA PESSOAS PCD’s

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

10 VAGAS: OPERADOR DE MANUFATURA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.