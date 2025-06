Serviços essenciais e lazer têm horário especial em Manaus no Corpus Christi

Manaus/AM- O Governo do Amazonas garante a manutenção dos serviços essenciais nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (19) e no ponto facultativo da sexta-feira (20), conforme decreto do governador Wilson Lima.

Segurança Reforçada

Para garantir a segurança da população, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) terá funcionamento 24 horas em alguns de seus Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas. O 1º, 6º, 14º e 19º DIPs – nas zonas sul, norte, leste e oeste da capital – estarão abertos para registros de ocorrências e flagrantes.

As Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em Crimes contra a Mulher (DECCM), no Parque Dez, e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) também operarão em regime de plantão. Outras unidades especializadas, como as de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e Homicídios e Sequestros (DEHS), atenderão ocorrências de suas áreas de atuação. Os demais DIPs e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais no próximo dia útil.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população pode ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição para prestação de socorro, com acionamentos pelo número 193.

Educação e Trânsito

As escolas da rede estadual, tanto na capital quanto no interior, não terão aulas durante o feriado e o ponto facultativo, com retorno das atividades na segunda-feira (23/06).

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) não fará atendimento nesta quinta e sexta-feira, retomando na próxima segunda-feira (23/06). No entanto, os treinamentos realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) acontecerão normalmente nos dias 19 e 20 de junho.

Cultura com Horário Especial

Espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terão horários especiais de funcionamento. O público deve ficar atento às alterações:

O Teatro Amazonas funcionará em horário reduzido na quinta-feira (19/06), das 9h às 13h. Na sexta-feira (20/06) e no sábado (21/06), o funcionamento será das 9h às 17h.

O Centro Cultural Palacete Provincial estará fechado na quinta-feira (19/06). Na sexta-feira (20/06) e no sábado (21/06), abrirá das 9h às 15h.

O Museu do Seringal, na Vila Paraíso, estará fechado na quinta-feira (19/06). Na sexta-feira (20/06) e no sábado (21/06), o funcionamento será das 9h às 15h, e no domingo (22/06), das 9h às 13h.

A Casa das Artes, no Centro de Manaus, estará aberta na quinta-feira (19/06) e na sexta-feira (20/06), das 15h às 20h. A Galeria do Largo estará fechada para montagem de novas exposições.

As bibliotecas e espaços de leitura do Amazonas, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, o Palácio da Justiça e o Palácio Rio Negro permanecerão fechados na quinta e sexta-feira, retomando o funcionamento regular na segunda-feira (23/06).

Para a agenda cultural completa, acompanhe as redes sociais @culturadoamazonas e o site www.cultura.am.gov.br.