Semed inicia reordenamento de matrículas de alunos para 2025

- Documento com identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Caso os pais ou responsáveis desejem uma nova escola, no período de transferências, que acontece de 13 a 14 de janeiro, será possível realocar o estudante. Entretanto, é fundamental que ele confirme a matrícula na escola indicada no reordenamento para não perder a vaga.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.