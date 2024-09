'Semana do Cinema' garante ingressos por R$ 12 na Zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (12), começa a “Semana do Cinema” com ingressos promocionais a R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira) na Rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte e segue até a próxima quarta-feira, dia 18 de setembro.

Além dos ingressos promocionais, o combo de dois refrigerantes de 600ml e uma pipoca média será vendido por R$ 30. Entre os filmes que são lançamentos, estão “Silvio”, uma homenagem ao apresentador Silvio Santos, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, “Hellboy e o Homem Torto” e “Meu Amigo Pinguim”.

“Se divertir com a família e amigos é essencial. Esta será uma oportunidade única para quem quer explorar mais do cinema nacional e internacional. A Rede Cine Araújo é referência por garantir conforto e uma experiência especial no cinema. Aproveite a Semana do Cinema para conhecer”, convida a superintendente do Shopping Manaus ViaNorte, Kátia Vasconcelos.