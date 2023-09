Sejusc abre processo seletivo com 70 vagas e salário de até R$ 3 mil no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) abre inscrições, para processo seletivo com 70 vagas para Manaus e outras oito cidades do Amazonas. Há vagas para os níveis superior, médio e técnico e os salários podem chegar a R$ 3.325,00.

As inscrições começam a partir da próxima terça-feira (5) e seguem até o dia 19 de setembro, no site www.pss.aadesam.org.br. A taxa custa R$ 70 para as vagas de nível superior e R$ 50 para nível médio.

O edital também prevê vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). As contratações serão realizadas em regime celetista, em CLT. Ao todo, são 70 vagas para profissionais de nível superior, técnico e médio. Para o nível superior, as áreas de atuação são: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia. De nível técnico, as vagas são para atuar como Técnico em Enfermagem. As vagas de nível médio são para as funções de Técnico Administrativo e Educador Social.

Os candidatos que preencherem os requisitos atuarão no Projeto de Apoio aos Direitos, Equidade, Liberdade, Autonomia e Segurança das Mulheres, o Projeto Delas, que será executado pela Sejusc. As vagas são para: Manaus, Itacoatiara, Tefé, Parintins, Maués, Humaitá, Tabatinga, Barcelos e Coari.