Seca extrema deixa à mostra tubulação do gasoduto Urucu-Coari-Manaus

O gasoduto foi construído durante o mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inaugurado em 2009. A estrutura que liga o Pólo Arara, localizado na região petrolífera do Urucu (a 650 km da capital) à Refinaria Isaac Sabbá (Reman), em Manaus, abastece sete municípios: Coari, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba.

Nas imagens, é possível ver o morador caminhando em meio a terra lamacenta, que antes era coberta pelo rio. Sem entender o que pode ser, ele mostra a estrutura que está à mostra. "Olha só que interessante. Isso é no meio do rio. Que será que isso? É de concreto. Vai lá pra dentro do rio. Vai para o centro de Manaus", disse o morador.

Manaus/AM - Uma tubulação do gasoduto Urucu - Coari - Manaus ficou à mostra devido a seca extrema no Rio Negro. Um vídeo feito por um morador mostra como ficou a estrutura.

