Sebrae oferece cursos gratuitos para fomentar empreendedores no Amazonas

Manaus/Am - O Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa no Amazonas (Sebrae-Am) está com inscrições abertas para vários cursos de forma on-line e presencial, assim como de palestras para ajudar as pessoas a se tornarem empreendedoras.

Entre os cursos, destaca-se o denominado “Café com Negócio: Marketing Pessoal nas Redes Sociais”, que vai acontecer na próxima quinta-feira (28), das 19h às 20h, na Rua Belo Horizonte, 240, Adrianópolis, no auditório do Hotel Da Vinci.

No curso, que será presencial, o estudante vai aprender a potencializar resultados de marketing, comunicação e gestão de mídias digitais, que se tornaram grandes impulsionadores do marketing pessoal e por isso a imagem que você escolhe trabalhar funciona como um cartão de visitas.

O público alvo é de candidatos a empresário ou empresária, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual e microempresa.

As inscrições são gratuitas e após concluí-la, o candidato receberá um e-mail de confirmação.

Outro curso é “Amanda Beauty: uma história de sucesso”, destinado ao mesmo público do curso acima, sendo oferecido na sede do Sebrae Aleixo, na Av. Paulo VI, 447-499 – Petrópolis.

O curso também será presencial e vai ocorrer no próximo no sábado (30) das 16:00 às 16:40, tendo como palestrante Beto Pontes, que participa de diversos eventos nacionais e internacional na área de liderança, vendas e finanças e é sócio gestor nas empresas Amanda Cabeleireiros Ltda.

Para participar, o interessado realizará a inscrição e receberá um e-mail de confirmação.