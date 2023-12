Rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, está 100% trafegável

Benefícios - A nova AM-010 irá levar muitos benefícios para o estado, entre eles irá facilitar o escoamento da produção rural de Itacoatiara e outros sete municípios; garantirá mais segurança na trafegabilidade; irá reduzir o tempo de trajeto entre as localidades; encurtará as distâncias; e permitirá o desenvolvimento social e econômico da população em toda a região.

Segundo o Governo do Amazonas, a obra, que apresenta 67% de avanço e está gerando 8,6 mil empregos diretos e indiretos, conta com serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização. Nesta etapa, os serviços realizados são os de drenagem superficial, com meio meio-fio e sarjeta.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.