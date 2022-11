Richarlison doou cilindros de oxigênio durante 2ª onda de Covid-19 no Amazonas

De acordo com o Ministério Público (MPAM), entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2021, mais de 60 pessoas morreram em todo o estado devido à falta do insumo.

Manaus/AM - O atacante da Seleção Brasileira Richarlison doou 10 cilindros de oxigênio para hospitais do Amazonas durante a crise do insumo na 2ª onda da Covid-19, em janeiro de 2021. Ele fez os dois gols da vitória na estreia na Copa do Mundo.

