‘RenovaDPE’: candidata à Defensora Pública-Geral do Amazonas sai na frente em votação interna

Manaus/AM - Em consulta interna realizada com servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), que tem como fim obter a preferência entre os candidatos aos cargos de Defensor Público-Geral e para o Conselho Superior do órgão, para o biênio 2024-2026, a candidata à Defensora Pública-Geral da chapa “RenovaDPE”, Caroline Pereira de Souza, saiu na frente dos seus concorrentes. A defensora foi a mais votada pelos servidores da instituição.

De acordo com a Caroline Souza, o resultado é o reflexo das propostas que a chapa “RenovaDPE” apresenta para a valorização dos servidores do órgão. A candidata a disse, ainda, que recebeu com muita alegria esse resultado, destacando que a DPE-AM vive um momento histórico, em que por meio do diálogo e do debate, será possível construir uma Defensoria que os servidores querem para o futuro.

“A Defensoria que a gente quer para o futuro é uma Defensoria em que todos possam ter esse senso de pertencimento, de que fazem parte de alguma maneira da instituição. Então eu recebo esse resultado com muita alegria, com muito orgulho, carinho e respeito a todos os servidores, pelo fato de já ter sido estagiária, pelo fato de já ter sido também servidora em outras instituições. Se eu conseguir lograr êxito, nós vamos construir esse diálogo e fazer essa Defensoria grande, sempre com as portas abertas para conversar com todos”, declarou Caroline Souza.

Eleição

A eleição para a formação da lista tríplice ao cargo de Defensor Público-Geral e para a nova composição do Conselho Superior da DPE-AM será realizada na próxima sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. A lista será entregue ao governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo Defensor Público-Geral do Estado no primeiro dia útil após a eleição.