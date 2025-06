Projeto do novo Bumbódromo é lançado com apoio da Aleam

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), participou nesta semana da assinatura do contrato para a elaboração do projeto executivo de arquitetura do novo Bumbódromo de Parintins. O parlamentar destacou a importância da modernização do espaço para o fortalecimento do Festival Folclórico e para a cultura do Estado.

“Essa é a primeira etapa para a modernização do palco sagrado dos bois Caprichoso e Garantido. A Assembleia Legislativa se faz presente, como sempre esteve, em tudo aquilo que engrandece o Amazonas. Que esse sonho se torne realidade em breve”, declarou Roberto Cidade durante o evento.

A solenidade de assinatura foi conduzida pelo governador Wilson Lima e contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, além do secretário estadual de Cultura, Caio André, e do prefeito de Parintins, Mateus Assayag. Segundo o governo do Estado, o Festival de Parintins deve atrair este ano cerca de 120 mil turistas e movimentar aproximadamente R$ 194 milhões — um crescimento de 2,2% em relação a 2024.

O projeto executivo de modernização está previsto para começar a ser elaborado em julho de 2025. Já a licitação das obras deve ocorrer em 2026. A reforma e ampliação do Bumbódromo são consideradas fundamentais diante da crescente visibilidade do festival, que a cada edição atrai público recorde e se consolida como um dos maiores eventos culturais do país.