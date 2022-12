Presidente da Câmara de Tabatinga recorre contra recomendação do MP para nova eleição e Justiça nega

Com isso, a promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira considerou que "uma segunda recondução ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de vereadores seria uma nítida burla às normas constitucionais, aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e ao processo eleitoral, perpetuando no cargo por via oblíqua".

"É importante destacar que caberá ao próprio Parlamento Municipal decidir sobre o acatamento ou não da Recomendação do Ministério Público, que se frise, não tem caráter vinculativo, descabendo ao Poder Judiciário intervir nessa questão, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes", diz a decisão.

Na decisão, o juiz alega que as recomendações do MP não têm caráter impositivo e que cabe aos gestores públicos avaliar se atendem ou não a recomendação, "ficando ciente de que o seu descumprimento pode, em determinados casos, gerar a sua responsabilização".

