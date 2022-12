Mais de 54% da população do Amazonas vive com alguma insegurança alimentar, aponta estudo

Manaus/AM - Com 54,4% da população do Amazonas em situação de insegurança alimentar moderada e grave neste ano de 2022, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 (2º Visigan), a campanha “Natal sem Fome” da organização não-governamental (ONG) Ação da Cidadania, vai distribuir 4 mil cestas com alimentos básicas na capital e comunidades indígenas, a partir do próximo dia 19.

A informação é de Carlos Henrique, do comitê do Amazonas da Ação da Cidadania, organização não-governamental criada pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, em 1993, para ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano.

Quase 30 anos depois do lançamento da campanha, o número de pessoas passando fome aumentou para mais de 33 milhões. Além disso, mais da metade da população, totalizando 125,2 milhões, vive situação de insegurança alimentar, de acordo com o 2º Visigan, feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). Mais de 19,3% desses lares que passam fome são chefiados por mulheres.

A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos. Ela é classificada em leve, quando há incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo e grave, quando há privação do consumo.

Quanto aos números do Amazonas, a pesquisa revela que 29,5% da população tem segurança alimentar, enquanto 27,5% tem insegurança alimentar leve, 17% insegurança alimentar moderada e 26% insegurança alimentar grave.

Nem mesmo a cobertura do programa Auxílio Brasil em praticamente todos os estados da Federação oferecendo às famílias rendimentos de até 1/2 salário mínimo melhorou significativamente as condições de acesso à alimentação adequada, aponta a pesquisa.

Para mitigar os efeitos dessa situação no Amazonas, Carlos Henrique destaca que desde o começo deste ano estão sendo entregues o Vale-gás, no valor de R$ 112,00 para 3,7 mil pessoas cadastradas em Manaus, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Barreirinha. As entregas estão no terceiro lote e até o final serão cinco lotes entregues.

Em relação à campanha “Natal sem Fome”, a Ação da Cidadania se prepara para entregar 2.116 cestas com alimentos básicos em algumas comunidades no município do Careiro, que ficaram isoladas com a queda da ponte que desabou no quilômetro 12 da BR-319. As entregas começam a partir do próximo dia 19.

Até o final do ano, mais 4 mil cestas com alimentos básicos serão entregues, sendo 2 mil para famílias da capital e 2 mil para famílias de comunidades indígenas.

Carlos destaca a importância extrema da campanha do Natal sem Fome como ação de mitigação da fome e garantia da segurança alimentar. “Temos muitas famílias em situação de fome e a ação da campanha torna-se importante para trazer um pouco de esperança nesses tempos”, afirma.