Produção agrícola de indígenas do Norte e Centro-Oeste tem menos agrotóxico, aponta IBGE

Manaus/AM - Cerca de 88,01% dos estabelecimentos agrícolas dirigidos por indígenas não utilizaram agrotóxico no país e os maiores percentuais desses produtores estavam nas regiões Norte (5,0%) e Centro-Oeste (1,29%). No Amazonas foram registrados 20,43% de produtores indígenas e na produção destaca-se a pimenta, o cará e a batata-doce. Em Roraima, foram registrados 33,63%, Amapá, 10,96%, Acre, 6,09% e Mato Grosso do Sul, 4,52%.

Os dados são do novo módulo do Censo Agro 2017 divulgados pelo IBGE hoje detalhando as principais características dos estabelecimentos agropecuários e extrativistas segundo os grupos de cor ou raça dos seus produtores.

Para o instituto, o estudo é consequência da demanda da sociedade em entender a produção agropecuária das populações tradicionais, em particular dos povos indígenas e dos extrativistas, assim como dos produtores pretos e pardos.

Com recortes territoriais específicos sobre as Terras Indígenas espalhadas pelo país, a publicação mostra que produtores indígenas são os que mais utilizam sementes comuns e de própria produção, 74%, com pretos e pardos, ambos com 53%, brancos, 36% e amarelos 31%.

Apenas 8,4% dos estabelecimentos com produtores indígenas informaram ter recebido orientação e assistência de técnico especializado em agropecuária, enquanto 9,57% dos dirigidos por pretos e10,83% dirigidos por pardos tiveram assistência. Já os dirigidos por brancos, 31,12% contou com assistência técnica e por amarelos, 28,03%.

Nos estabelecimentos indígenas, as taxas de participação de mulheres entre os produtores são mais elevadas, com 25,90%, seguido por produtores de cor ou raça preta com 24,57% e parda 21,18%.

Cerca de 27,99% dos produtores indígenas, têm menos de 35 anos de idade. A média de idade dos produtores indígenas é de 45,4 anos, enquanto os brancos apresentam média de 54,7, seguidos dos amarelos com 54,3, pretos com 53,2 e dos pardos com 51,7 anos.

Os produtos mais frequentes nos estabelecimentos administrados por indígenas são a pimenta, o cará e a batata-doce, enquanto os produtores dos outros quatro grupos de cor ou raça privilegiam a alface.

Na lavoura temporária, os produtos mais presentes entre os indígenas são, em ordem decrescente, a mandioca, o milho em grão, o abacaxi e o feijão fradinho, o que os difere dos demais produtores: os brancos com milho em grão, mandioca, feijão fradinho e soja em grão; os pretos com milho em grão, mandioca, feijão fradinho e feijão preto; os pardos com milho em grão, feijão fradinho, mandioca e feijão preto; e os amarelos com milho em grão, mandioca, feijão fradinho e soja em grão.