Prefeitura pavimenta estrada sem licitação por R$ 1,6 milhão no Amazonas

Manaus/AM - A estrada do Cambixe, no município de Careiro da Várzea/AM, tem garantida a pavimentação rígida, já contratada pelo prefeito Ramiro Gonçalves de Araújo, no dia 29 de maio deste ano, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira, dia 16.

A empresa que ganhou a obra via dispensa de licitação nº 030/2020, foi a Big Star Construtora e Serviços de Limpeza, que, desde aquela data, teve prazo de 120 dias para entregar a estrada devidamente pavimentada ao preço de R$ 1.605.301,25.