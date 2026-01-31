   Compartilhe este texto
Polo Industrial de Manaus bate recorde histórico e fatura R$ 227,6 bilhões

Por Portal Do Holanda

31/01/2026 7h06 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/PIM

Manaus/AM - O Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou, em 2025, o maior faturamento de sua história, totalizando R$ 227,67 bilhões entre janeiro e dezembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e representam um crescimento de 11,02% em relação a 2024, quando o polo havia registrado R$ 205,07 bilhões, então recorde histórico.

Em dólares, o faturamento do PIM chegou a US$ 40,90 bilhões em 2025, alta de 8,68% na comparação com o ano anterior. O resultado confirma a trajetória de expansão do polo, que apresentou crescimento em quatro dos últimos cinco anos e acumula aumento de aproximadamente 42% em relação ao faturamento registrado em 2021.

O desempenho positivo também se refletiu nas exportações, que somaram US$ 663,92 milhões ao longo do ano, crescimento de 7,07% em relação a 2024. A geração de empregos acompanhou o avanço econômico, com média mensal de 131.401 trabalhadores diretos em dezembro, número 5,92% superior ao registrado no ano anterior.

Segundo o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os resultados reforçam a relevância do PIM e da Zona Franca de Manaus para a economia regional e nacional. Atualmente, o polo conta com 553 empresas em operação e 170 novos projetos aprovados para os próximos anos, com destaque para os setores de Bens de Informática, Duas Rodas e Eletroeletrônico, além do crescimento expressivo na produção de motocicletas, relógios e aparelhos de ar-condicionado.

