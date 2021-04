PM faz ronda em carro particular após viaturas serem recolhidas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais do município de Lábrea estão realizando patrulhamento em carros de passeios porque tiveram as viaturas recolhidas por conta do fim do contrato de locação entre o Governo do Estado e a empresa dona dos veículos.

A denúncia chegou ao Ministério Público do Amazonas (MPAM), que ajuizou uma Ação Civil Pública por meio da Promotoria de Justiça de Lábrea, para obrigar o Estado a disponibilizar novas viaturas para os serviços de segurança prestados pela 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) na cidade.

O Promotor de Justiça Sylvio Henrique Duque Estrada recebeu a informação de a segurança dos moradores está comprometida porque as rondas de patrulhamento vêm sendo realizadas em veículos de passeio descaracterizados e, eventualmente, em uma camionete cedida emergencialmente pelo ICM-BIO, por conta do descaso do Governo.

A ACP inclui pedido liminar visando o fornecimento três viaturas policiais de perfil alto, com tração nas quatro rodas e todas as adequações necessárias aos serviços prestados pelos policiais, no prazo de 15 dias. Segundo o Promotor de Justiça Sylvio Henrique, a ausência de viaturas da Polícia Militar, em quantidade condizente com o efetivo policial presente na cidade, representa risco à segurança pública da cidade, em desrespeito ao direito fundamental à segurança de seus cidadãos.

O patrulhamento policial possui aspecto preventivo, visando inibir a criminalidade em razão da demonstração de presença policial, o que somente é possível se realizada por meio de veículos caracterizados, inclusive com uso de sirenes de alerta, giroscópio e adesivos sinalizadores.