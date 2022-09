PF vai investigar assassinato do indigenista Maxciel Pereira no Amazonas

Agora, a PF irá retomar as investigações com base nas provas que foram levantadas pela família de Maxciel, que ouviram vários moradores e indígenas da região.

Maxciel foi morto em setembro de 2019 com tiros na cabeça em Tabatinga, no Amazonas, quando trafegava na via pilotando uma motocicleta. O caso voltou à tona após a grande repercussão dos assassinatos de Dom e Bruno.

Manaus/AM - A Polícia Federal vai investigar o assassinato de Maxciel Pereira dos Santos, indigenista servidor da Funai que atuava na proteção Etnoambiental no Vale do Javari, mesma área em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos.

