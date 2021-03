Petrobras envia 100 cilindros de oxigênio para hospitais do Amazonas

Dois pacientes com a Covid-19 chegaram de Rondônia a Manaus, na terça-feira (16). Na quarta-feira (17), o estado recebeu mais um paciente também do estado de Rondônia e, nesta quinta, deu início a uma nova fase com o anúncio do envio de cilindros de oxigênio para o estado do Paraná.

O secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo destacou a ação de solidariedade da Petrobras e disse que os cilindros de oxigênio serão integrados à rede pública de saúde, além de compor a "Operação Gratidão”, que recebe pacientes de outros estados brasileiros, além de doações de insumos e equipamentos para ajudar o restante do país durante a crise da pandemia da Covid-19.

