Estudo CovacManaus será formado por pesquisadores e universitários do AM

Manaus/AM - O estudo CovacManaus, voltado para a antecipação da vacinação contra a Covid-19, em servidores de 18 a 49 anos, nas áreas de educação e segurança de Manaus, contará com um corpo técnico de aproximadamente 200 pessoas envolvidas, entre pesquisadores, professores, universitários e voluntários do Amazonas. O grupo terá a missão de alcançar um público de 10 mil trabalhadores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Educação e Desporto e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), efetivos em Manaus, para integrar a pesquisa em torno do imunizante CoronaVac.

O coordenador da pesquisa CovacManaus, o médico infectologista da FMT-HVD e especialista em saúde da Fiocruz, Marcus Lacerda, destacou que o grupo responsável se divide em atividades como organização, triagem, orientação do público, coletas e aplicação das vacinas nos trabalhadores.

“É importante porque essas pessoas estão recebendo treinamento em pesquisa com uma doença que está tão na ‘moda’, e, portanto, estão aprendendo a fazer pesquisa em meio a um projeto que acaba vacinando cinco mil pessoas também. Então é uma satisfação muito grande, além de um grande aprendizado, de fazer uma operação tão grande como essa aqui na Escola Normal Superior”, reforçou.

A pesquisadora da FMT e professora da UEA, Gisely Melo, considerou o estudo sobre a efetividade da CoronaVac como um guia para as equipes em ações futuras. “É muito importante essa participação porque o nosso grupo de pesquisa está sempre preparado para quando acontecerem novas doenças ou problemas de saúde para a população, que possamos estar preparados para poder estudar esse problema, responder essas perguntas importantes da doença que está predominando no momento”.

Pesquisa

O lançamento da pesquisa ocorreu nesta quinta-feira (18/03) com transmissão nas redes sociais, reunindo representantes da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e Fiocruz. Os procedimentos de vacinação começaram hoje mesmo na Escola Normal Superior, da UEA, e vão até abril. O estudo sobre os impactos da vacina neste grupo deve durar um ano.

A pesquisa, batizada de CovacManaus, visa identificar se a aplicação da CoronaVac em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção de formas mais graves da doença, em Manaus, onde predomina a variante P.1 do vírus. Aqueles que não possuem comorbidades também poderão participar da pesquisa por meio da sorologia.