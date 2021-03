Prazo para inscrições no concurso do IBGE encerra hoje; vagas no Amazonas

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 25 de abril para recenseador. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio e a previsão para contratação é em julho. O trabalho de campo do Censo 2021 começa em agosto.

São181.898 vagas distribuídas em diversas cidades brasileiras. Os interessados devem ter no mínimo ensino fundamental completo e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 25,77.

Manaus/AM - O prazo para as inscrições no concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Censo Demográfico 2021 encerram nesta sexta-feira (19), às 23h59 (horário de Brasília), e devem ser feitas pelo site do Cebraspe .

