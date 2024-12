Ônibus tomba após bater em moto e deixa 4 feridos em Tefé

Manaus/AM - Um ônibus tombou após bater em uma moto e deixou 4 feridos, na tarde desta terça-feira (24), na véspera de Natal, no município de Tefé, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, o motorista do ônibus perdeu o controle, bateu em uma moto, onde estavam 3 pessoas, e tombou no KM 4 da estrada da Emade. Não há informações se as vítimas estavam no ônibus ou na moto.

Elas foram encaminhados com fraturas expostas para o Hospital Regional de Tefé, e o motorista do ônibus fugiu do local.

A polícia está investigando o caso.