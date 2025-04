Paciente com soro e acesso na veia tenta fugir de hospital em Itacoatiara

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (06), após a divulgação de um vídeo. Nas imagens, o homem aparece com uma camisa cobrindo a cabeça, segurando o suporte de soro enquanto caminha pelos corredores do hospital.

Um paciente do Hospital Municipal José Mendes, em Itacoatiara, protagonizou uma situação inusitada ao tentar deixar a unidade de saúde mesmo estando com soro e acesso venoso no braço.

