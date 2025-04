Navio Hanseatic Nature atraca em Manaus com mais de 400 turistas

Manaus AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, nesta terça-feira (15), o receptivo do navio Hanseatic Nature, da companhia alemã Hapag-Lloyd Cruises. A embarcação de bandeira maltesa atracou no Porto de Manaus com 405 cruzeiristas, sendo 230 passageiros e 175 tripulantes. Este é o 13° navio da temporada 2024/2025, que será encerrada no dia 5 de maio.

No Porto de Manaus, os turistas foram recepcionados com uma programação organizada pela Amazonastur. A recepção incluiu apresentação cultural, entrega de materiais promocionais, além de atendimento bilíngue, garantindo uma experiência acolhedora e bem estruturada aos visitantes.

Durante a passagem pela capital amazonense, os turistas participam de excursão pelo Teatro Amazonas, Encontro das Águas, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Museu da Amazônia (Musa), Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), Bosque da Ciência, além de caminhadas na floresta e passeios por comunidades ribeirinhas.

Outro turista que veio a bordo da embarcação foi o pianista argentino Alejandro Graziani, que se emocionou ao falar do Teatro Amazonas. “Trabalho com ópera e estou muito feliz por estar aqui. Anos atrás, em Buenos Aires, preparei O Guarani, de Carlos Gomes. Estar em Manaus e visitar esse teatro é uma realização. Também adorei a comida e tive a chance de assistir ao show do Caprichoso e Garantido. A cultura local é fantástica”, relatou.